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İstanbul'da öğrencinin karnından ve bacağından vurduğu okul müdürü yaşamını yitirdi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki özel bir lisede yaşanan silahlı saldırı sonucu okul müdürünün hayatını kaybetmesi. Olayla ilgili detaylar ve yaşananlar haberimizde

Yayın Tarihi: 07.05.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 22:06
İstanbul'da öğrencinin karnından ve bacağından vurduğu okul müdürü yaşamını yitirdi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir özel lisenin müdürü, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından silahla vurulduktan sonra hastanede yaşamını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli öğrenci polis ekiplerince yakalandı ve gözaltına alındı.

Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan özel lisede gerçekleşen olayda, okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan Oktugan, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

saldırı

Görgü tanıkları, olay sırasında bahçede bulunduklarını ve silah sesi duyduktan sonra dışarı çıktıklarını belirttiler. Yapılan müdahalelere rağmen müdürün durumunun ağırlaştığını ifade ettiler.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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