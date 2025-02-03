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İstanbul'da Okul Çevrelerinde Asayiş Uygulaması Başlatıldı

İstanbul Emniyeti, ikinci dönemle birlikte okul çevrelerinde yoğun asayiş denetimleri gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:23
İstanbul'da Okul Çevrelerinde Asayiş Uygulaması Başlatıldı

İstanbul Emniyeti'nden Okul Çevrelerinde Güvenlik Önlemleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, eğitim ve öğretim döneminin ikinci aşamasının başlamasıyla okullarda asayiş uygulamalarını artırdı. Şehir genelinde, çocukların güvenliğini sağlamak amacı taşıyan bu denetimler, özellikle okul çevrelerinde yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Denetimlerin Yapıldığı Bölgeler

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, asayiş ve trafik polis ekiplerinin desteği ile Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Kağıthane, Kadıköy, Küçükçekmece, Şişli, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar gibi İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki okulların çevrelerinde denetimler yapıldı.

Denetim Süreci ve Uygulamalar

Ekipler, okul servislerini ve şüpheli araçları durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti. Ayrıca, şüpheli görülen araçlarda detaylı arama yaparak güvenli bir eğitim ortamı sağlamak için çalışmalara devam ediyorlar.

Bu kapsamda, denetimlerin gün boyu sürmesi planlanıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla...

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde yoğunlaştırılmış asayiş uygulaması başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla...

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde yoğunlaştırılmış asayiş uygulaması başlattı.

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