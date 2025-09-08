İstanbul'da Okul Önlerinde Polis Denetimi — 2025-2026 Eğitim Yılı

İstanbul'da Okul Önlerinde Polis Denetimi

2025-2026 eğitim öğretimi öncesi geniş çaplı kontroller

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2025-2026 eğitim öğretim yılınin başlaması dolayısıyla kentin farklı noktalarındaki okul önleri ve çevrelerinde kapsamlı denetimler yapıldı.

Denetimlere, mobil okul timi, çocuk, asayiş, narkotik, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri katıldı. Ekipler, servis araçları, otomobiller ve motosikletleri durdurarak sürücülerin evraklarını kontrol etti ve gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.

Şüpheli gördükleri kişilerin kimliğini kontrol eden ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı ve gerektiğinde üst araması gerçekleştirdi.

Denetim noktaları ve uygulama örnekleri

Polis ekipleri, Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Pendik, Şişli ve Ümraniye gibi ilçelerde okul çevrelerinde kontrol noktaları kurdu.

Fatih'teki Çapa Fen Lisesi önünde yapılan denetimde bazı araçlar durdurularak arama yapıldı ve şüpheli kişilerin üst aramaları gerçekleştirildi.

Kadıköy'de Hüseyin Ayaz Ortaokulu önünde bekleyen ekipler, araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrollerini yaptı; okul önünden geçen bazı yayaların GBT sorgulaması gerçekleştirildi.

Esenyurt'ta ise Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi önünde denetim yapan ekipler, araç sürücülerinin evraklarını inceledi ve yayalara kimlik kontrolü uyguladı.

Uygulamalar, okul çevresi güvenliğini artırmayı ve öğrenci, veli ile eğitim personelinin huzurunu sağlamayı amaçladı.

