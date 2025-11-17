İstanbul'da okullar açıldı: Trafik yoğunluğu yüzde 70

İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı
Sabah saatlerinde ana arterlerde yoğunluk
İstanbul’da ara tatilinin sona ermesinin ardından 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklar bugün ders başı yaptı.
Okulların yeniden açılmasıyla sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlendi.
Mecidiyeköy'de Ankara istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü.
İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 70 olarak ölçüldü.
Toplamda yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı.
