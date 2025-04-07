İstanbul'da Otoyolda Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Otoyolda Kaza: Bir Can Daha Gitti

İstanbul'un Pendik mevkisinde meydana gelen talihsiz bir trafik kazasında, otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, Cihat D., hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Mecidiye Gişeleri'nde bulunan 59 FG 562 plakalı tıra, arkadan gelen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kaza anını gören diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, hemen harekete geçti. Araçta sıkışan sürücü Cihat D., itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu bulunduğu yerden ağır yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Cihat D., hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası, ekiplerin olay yeri ve çevresindeki çalışmaları devam etmektedir.

Pendik'te otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Pendik'te otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.