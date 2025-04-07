DOLAR
38,01 0,26%
EURO
41,75 0,68%
ALTIN
3.702,02 0,16%
BITCOIN
2.893.646,62 3,36%

İstanbul'da Otoyolda Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

İstanbul'da tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Cihat D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:49
İstanbul'da Otoyolda Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Otoyolda Kaza: Bir Can Daha Gitti

İstanbul'un Pendik mevkisinde meydana gelen talihsiz bir trafik kazasında, otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, Cihat D., hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Mecidiye Gişeleri'nde bulunan 59 FG 562 plakalı tıra, arkadan gelen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kaza anını gören diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, hemen harekete geçti. Araçta sıkışan sürücü Cihat D., itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu bulunduğu yerden ağır yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Cihat D., hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası, ekiplerin olay yeri ve çevresindeki çalışmaları devam etmektedir.

Pendik'te otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır...

Pendik'te otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Pendik'te otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır...

Pendik'te otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore'de Hadong Bölgesinde Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Kararı
2
Malezya Başbakanı Enver, Suriye ile İlişkileri Geliştirmeye Kararlı
3
CHP Kurultayı Sonuçlandı: Yeni Parti Meclisi Üyeleri Belirlendi
4
Van Kedileri 2025'in İlk Yavrularını Dünyaya Getirdi
5
Ermenistan Ordusu Sınırda Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı
6
Trakya'da Nisan Ayında Eşsiz Kar Yağışı
7
Adıyaman Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!