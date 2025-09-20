İstanbul'da özel hastanede ilaçla doğum iddialarına soruşturma

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sancaktepe'deki özel hastanede annelere onayları dışında "Cytotec" verildiği iddiasıyla adli ve idari soruşturma başlattı; hizmetler 19 Eylül'de askıya alındı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 19:20
İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Sancaktepe'de özel bir hastanede henüz doğumu başlamamış annelere bilgi ve onayları dışında ilaç verilerek doğum yaptırıldığı iddiasına ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne kimlik bilgileri gizli tutulan kişi tarafından ihbar içeren elektronik posta gönderildiğini; ihbarda Sancaktepe'de faaliyet gösteren özel bir hastanede, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. tarafından henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığının iddia edildiğini belirtti.

Özellikle "Cytotec" isimli ilacın vajinal yoldan uygulanarak erken doğuma sebebiyet verildiği yönündeki iddialar üzerine, derhal inceleme ve soruşturma başlatıldığını ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 3 Eylül ile 16 Eylül tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğümüzün denetim ekipleri ve uzman hekimlerin katılımıyla anılan hastanede olağan dışı denetimler gerçekleştirilmiş, konuya ilişkin araştırma yapılmıştır. Hastane personeli ile yapılan görüşmeler ve temin edilen evrakların değerlendirilmesi sonucunda, iddialarla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır. Tüm bu süreç içinde olası olumsuzlukların önüne geçmek için ilgili hastanenin 'Kadın Hastalıkları ve Doğum' branşında hasta kabulü 19 Eylül tarihi itibarıyla durdurulmuş, kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin hizmetleri askıya alınmıştır. Kamu sağlığını ve hasta güvenliğini korumak amacıyla, ilgili hekim hakkında gerekli işlemler başlatılmış, ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

