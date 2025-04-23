İstanbul'da Petshopta Uyuşturucu Operasyonu: 100 Kilogram Ele Geçirildi

İstanbul'da Petshopta Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, bir petshopa düzenlenen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu sonucu, 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen bu operasyon, teknik ve fiziki takip neticesinde gerçekleştirildi.

Maltepe'de Sıkı Takip

Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yapılan aramalar sırasında, 138 paket içerisinde yaklaşık 100 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Bu , mahallede büyük bir endişeye neden olan uyuşturucu ticaretine darbe vurmuştur.

Dört Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon sonucu Önder G. (28), Seyit Muhammet A. (26), Burak T. (26) ve Selim Can A. (27) isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, adli süreç için hazırlıklar sürdürülüyor.

Bu operasyon, İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Maltepe'de petshopa düzenlenen uyuşturucu operasyonda 100 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı.