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İstanbul'da PKK Adına Tefecilik Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da PKK adına tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:32
İstanbul'da PKK Adına Tefecilik Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyon

İstanbul'da, terör örgütü PKK adına tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Bu kişilerin, suçtan elde ettikleri gelirleri, etkisiz hale getirilen PKK üyelerinin ailelerine aktardıkları öne sürülüyor.

Emniyet ve Savcılık Koordinasyonu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, silah kaçakçılığı, nitelikli tehdit, şantaj ve terör örgütüne üye olma gibi suçlarla ilgili çalışma yaptı.

Şüphelilerin Eylemleri ve Operasyon

Güngören, Bağcılar ve Fatih'te, tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnafa yüksek faizle borç veren şüphelilerin, borcunu ödeyemeyenleri PKK üzerinden korkutarak maddi ve manevi zarara uğrattıkları belirlendi. Bu noktada, şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirlerin bir kısmını, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin ailelerine aktardığı tespit edildi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Bu gelişmelerin ışığında, Güngören'de özel hareket ekiplerinin desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenlendi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında, tefecilik mağduru 2 vatandaşın faiz, borç ve kimlik bilgilerinin bulunduğu ajanda, 4 mağdura ait tapu belgesi ile çeşitli evraklar, 2 tüfek, 37 bin lira ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.

Devam Eden Süreç

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürmekte olup, soruşturmanın detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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