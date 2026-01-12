İstanbul'da Sabah Kar: Taksim ve İstiklal Beyaza Büründü

Sabah saatlerinde Taksim ve İstiklal'de kar görüntülendi

İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde kar yağışı görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı gece saatlerinde bazı ilçelerde etkisini göstermişti. Sabah saat 06.00 sıralarında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki kar yağışı kameralara yansıdı.

Taksim’de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu