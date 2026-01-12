İstanbul'da Sabah Kar: Taksim ve İstiklal Beyaza Büründü

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası gece bazı ilçelerde etkili oldu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 06:25
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 06:25
İstanbul'da Sabah Kar: Taksim ve İstiklal Beyaza Büründü

İstanbul'da Sabah Kar: Taksim ve İstiklal Beyaza Büründü

Sabah saatlerinde Taksim ve İstiklal'de kar görüntülendi

İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde kar yağışı görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı gece saatlerinde bazı ilçelerde etkisini göstermişti. Sabah saat 06.00 sıralarında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki kar yağışı kameralara yansıdı.

Taksim’de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

Taksim’de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan İran'a Uyarı: "Oldukça Güçlü Seçeneklerimiz Var"
2
İstanbul'da Sabah Kar: Taksim ve İstiklal Beyaza Büründü
3
Pınarhisar'da Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü
4
Silivri ve Çatalca'da Gece Saatlerinde Kar Yağışı
5
Nazilli'ye Modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
6
Yıldırım'da Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Kentsel Tasarım Yarışması Sonuçlandı
7
Van'da İleri Düzey Aort Diseksiyon Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları