İstanbul'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğri Çınar Sokak'ta, fırtınanın etkisiyle uçan çatı parçaları park halindeki 3 araca zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, çatı parçalarını toplayarak güvenli bir alana taşıdı. Kartal Kordon Boyu Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Caddesi'nde, devrilen ağacın park halindeki 4 aracına hasar vermesi dikkat çekti.

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Ertuğrul Sokak'taki bir binanın dış sıvası da yerinden sökülerek etrafa savruldu. Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak'ta ise daha önce riskli olduğu belirlenen bir ahşap metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine gelen zabıta ve itfaiye ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Bunun yanı sıra, Sancaktepe Merve Mahallesi Dursun Sokak'ta da fırtına, 5 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Ekipler, sokaktaki aydınlatma hatlarına ve direklerine zarar veren çatı parçalarının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yola devrildi. Sancaktepe'de fırtına sebebiyle 5 katlı bir binanın çatısını uçtu. Kopan çatı parçaları sokak aydınlatma tellerini kopardı.

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yola devrildi. Sancaktepe'de fırtına sebebiyle 5 katlı bir binanın çatısını uçtu. Kopan çatı parçaları sokak aydınlatma tellerini kopardı.