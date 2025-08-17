DOLAR
İstanbul'da Sosyal Medya 'Polis' Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da sosyal medyada kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan baba-oğul dahil 3 zanlı, eş zamanlı operasyonla yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 12:14
Baba-oğulun da aralarında olduğu şüpheliler, eş zamanlı operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında kendilerini 'Cumhurbaşkanlığı koruma polisi' olarak tanıtıp, devletin yüksek makam ve kurumlarında tanıdıkları olduğu vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, 15 Ağustos'ta Esenyurt, Başakşehir, Tuzla ve Sancaktepe'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, baba-oğulun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 1 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 579 fişek, 191 kuru sıkı fişeği, 5 şarjör, 2 sahte polis kimliği, 2 Cumhurbaşkanlığı forsu rozeti, 2 Cumhurbaşkanlığı Sanayi Başkanlığı araç kartı, 2 polis rozeti, özel hareket montu, 2 yakın koruma rozeti, 4 telsiz ve 8 cep telefonu bulundu.

Şüphelilerden B.S. (52)'nin çeşitli suçlardan 1 kaydı, oğlu M.E.S. (22)'nin ise 4 kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Yerleşkesi'nde sergilendi.

