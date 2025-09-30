İstanbul'da Sosyal Medyada Dini Değerlere Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı
Güvenlik Şube'nin çalışması sonrası E.Ş. adliyeye sevk edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesapları üzerinden dini değerlere hakaret edildiğine ilişkin bir çalışma yürüttü.
Yapılan soruşturma sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli E.Ş. (49), polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş., "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.