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İstanbul'da Su Krizi Tehlikesi: Baraj Doluluk Oranı Düşüşte

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı %36,48'e geriledi. Su tasarrufunun önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 14:26
İstanbul'da Su Krizi Tehlikesi: Baraj Doluluk Oranı Düşüşte

İstanbul'un Su Seviyesinde Tehlike Sinyalleri

İstanbul'da su kaynaklarının durumu kritik bir seviyeye ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ortalama %36,48 seviyesine düştü. Bu, yılın 10 ayında kaydedilen en düşük su seviyesidir.

Yıl İçi Su Tüketimi ve Yağış Durumu

Tarihsel verilere göre, yıllık en yüksek doluluk oranı bu yıl nisan ayında %82,62 olarak kaydedilmişti. Ancak, güncel verilere göre Istrancalar’da %19,33, Terkos’ta %52,21, Sazlıdere’de %47,33, Alibey’de %7,41 gibi düşük seviyeler gözlemleniyor. Melen ve Yeşilçay'dan elde edilen su miktarı ise 360,53 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Meteorolojik Değerlendirmeler

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, yağışların son iki yılda azaldığını belirterek, İstanbul'un en kurak dönemlerden birini yaşadığını ifade etti. Barajlardaki doluluk oranlarının bahar aylarında arttığını fakat sonrasında azaldığını vurgulayan Toros, "Bugün %36 oranıyla karşı karşıyayız" diyerek şehirdeki su krizine dikkat çekti.

Geleceğe Yönelik Önlemler

Toros, İstanbul’un su krizinden kurtulması için suyun verimli kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, yağmur hasadı gibi uzun vadeli çözümler önererek bu sorunun üstesinden gelebileceğimizi dile getirdi.

Son 10 Yılda Baraj Doluluk Oranlarında Düşüş

2014'ten bu yana baraj doluluk oranları her yıl düşüş göstermekte. En düşük oran bu yıl <%36,48'> olarak kaydedilmiştir. Son yıllarda artan su tüketimi ve azalan yağışlar, İstanbul'un su kaynaklarını tehdit eden faktörler arasında yer alıyor.

İstanbul'un su kaynaklarına dikkat etmek ve tasarruf etmek, hem bireysel hem de toplumsal bir sorumluluktur. Yağışların yetersiz olduğu bu dönemde, her bir bireyin su kullanımında dikkatli olması büyük önem taşıyor.

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