İstanbul’da suç örgütlerine yönelik düzenlenen “Mahzen-29” operasyonları sonucunda 32 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Beşiktaş, Kağıthane, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirilen “Mahzen-29” operasyonları sonucunda, 32 suç örgütü üyesinin yakalanmış olduğunu açıkladı. Operasyonlarda yakalanan şahıslar, “kasten adam öldürme”, “öldürmeye teşebbüs”, “mala zarar verme”, “uyuşturucu ticareti”, “tehdit”, “6136’ya muhalefet” gibi suçlardan aranıyordu.



Yerlikaya, suç örgütü üyelerine yönelik yapılan bu operasyonlar sonucunda, çok sayıda silah, otomobil, sahte plaka, satışa hazır paketli uyuşturucu, döviz ve TL’ye de el konulmuş olduğunu belirtti.