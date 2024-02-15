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İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonlarda 24 örgüt üyesi gözaltına alındı

İstanbul'da 3 farklı suç örgütüne karşı yapılan eş zamanlı baskınlarda örgütler dağıtıldı. Baskınlarda örgüt liderleri de dahil olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:06
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonlarda 24 örgüt üyesi gözaltına alındı

Kafes-40 operasyonları kapsamında İstanbul'da 3 farklı suç örgütüne baskınlar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak liderliğindeki suç örgütlerinin dağıtıldığını ve örgüt liderleri de dahil olmak üzere 24 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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