İstanbul’da Suya Aylık Zam Kararı 1 Ocak 2026'ya Kadar Sürecek

İstanbul’da suya aylık zam kararı 1 Ocak 2026’dan itibaren devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) İSKİ Genel Kurulu’nda, her ay suya yapılan zammın sürdürülmesine ilişkin teklif, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin 'hayır' oylarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni zamlı tarifeler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak.

Genel kurul ve gündem

İBB Meclisi 2025 yılı İSKİ Genel Kurulu Toplantısı, Saraçhane’deki başkanlık binasında yapıldı. Toplantıya İBB Meclisi 2’inci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlık etti. İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan faaliyet raporunu okudu ve ilgili partilerden birer temsilci rapor hakkında konuşma yaptı. Genel kurulda ayrıca 'İSKİ 2026 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri' teklifi görüşüldü.

Zam oranları ve yeni bedeller

Teklif doğrultusunda bazı kalemlerdeki artışlar şu şekilde belirlendi: su kapama-açma bedeli 379 liradan yüzde 34 zamla 507 liraya; vidanjör hizmeti bedeli 929 liradan yüzde 94,5 artışla 1.807 liraya; yapı proje inceleme ücreti 881 liradan yüzde 15,66 artışla 1.019 liraya yükseltildi. Şebeke proje inceleme ve onay bedeli 8.299 liradan yüzde 16,44 artışla 9.664 liraya; şebeke röleve projesi inceleme ve onay bedeli 16.968 liradan yüzde 17 zamla 19.850 liraya çıkarılması talep edildi.

Ayrıca İstanbul’da suya yapılan zamların uygulama yönteminde, TÜFE ile Yİ-ÜFE'nin toplanıp ikiye bölünmesiyle bulunan sonuca göre her ay zam yapılmaya devam edilmesi kararı alındı; yöntem, yeni bir karar alınana kadar yürürlükte kalacak.

Bütçe ve yatırım hedefleri

İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan, 2026 yılı için harcama birimlerine yaklaşık 99 milyar TL gider bütçesi ödeneği ayrıldığını, gelir bütçesinin ise yaklaşık 94 milyar TL olarak tahmin edildiğini açıkladı. Doğan, bunun sonucu olarak yaklaşık 5 milyar TL’lik finansman ihtiyacı öngörüldüğünü ve bütçe denkliğinin sağlandığını belirtti.

Doğan’ın verdiği dağılıma göre gelir bütçesinin yüzde 82'si su gelirleri, yüzde 10'u Merkezi İdare vergi gelirlerinden alınan paylar ve kalan yüzde 8'lik kısmı diğer gelirlerden oluşuyor. Gider bütçesinin yüzde 43'ü sermaye giderleri, yüzde 39'u mal ve hizmet alım giderleri, yüzde 9'u personel ve SGK giderleri ve kalan yüzde 9'u diğer giderler olarak planlandı. Doğan, 2025 yılı sonu itibarıyla yatırım giderlerinin yaklaşık 37 milyar TL gerçekleşeceğini ve yatırımların 2025 bütçe gider gerçekleşmesi içindeki payının yüzde 45’e ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

Siyasi tepkiler: '6 yılda 16 zam'

Toplantıda partisi adına konuşan İBB AK Parti Meclis Üyesi Abdulkadir Altınhan, son 6 yılda suya toplam 16 kez zam yapıldığını ifade etti. Altınhan, 'Su kamusal bir haktır' diyerek geçmiş dönemde verilen 'suyun metreküp fiyatında yüzde 40 indirim' vaadine atıfta bulundu ve şu eleştiriyi yöneltti: 'Bir zamanlar 4 TL’ye çok yüksek dediğiniz su için bugün 16 zammın sonunda 46 TL metreküpüne bedel ödüyoruz.'

Altınhan, 2024 Haziranı ile 2025 Haziranı arasındaki dönemde toplam 7 kez zam yapıldığını, 2025 Ocak ayından sonra ise meclise her ay zam gündemiyle gelindiğini söyledi. Enerji, petrol ve dövizdeki artışların su zammını haklı çıkarıp çıkaramayacağına ilişkin değerlendirmeler yaptığını belirtti ve 'Suyun metreküpü tam yüzde 1.065 zamlandı' ifadelerini kullandı.

Altınhan ayrıca abonman gelirlerinin bütçe içindeki payının yüzde 83'ten yüzde 97'ye çıktığını, enerji giderlerinin gider bütçesi içindeki payının ise yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değiştiğini söyleyerek enerji maliyetlerinin 'fahiş zammın bahanesi olamayacağını' savundu. Altınhan, ayrıca yıllık itibarıyla yaklaşık 230 milyon metreküp suyun boşa akıtıldığını belirterek 'Plan nerede, program nerede, yatırım nerede?' diye sordu.

Oylama sonucu

Genel kurulda görüşülen teklifler, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin hayır oylarına karşılık 64 hayır ve 124 evet oyuyla kabul edildi.

