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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda Belediyeye Ait Midibüs Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Büyükçekmece'de seyir halindeki belediye midibüsü yangın sonucu yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:29
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda Belediyeye Ait Midibüs Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

İstanbul'da Otoyolda Yangın: Belediyeye Ait Midibüs Kül Oldu

İstanbul'un Büyükçekmece bölgesinde TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan 59 JB 109 plakalı midibüs, kullanılamaz hale geldi. Çerkezköy Belediyesi'ne ait araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı.

Olay Anı ve Müdahale

Olayın ardından hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sürücü, midibüsü sağ şeritte durdurduktan sonra yangına müdahale için beklenmeye başlandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı aksiyonu sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ancak araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Trafik Kontrol Altına Alındı

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik bir süreliğine kontrollü bir şekilde sağlandı. Midibüsün olay yerinden çekilmesinin ardından ulaşım normal seyrine döndü.

Yangın Anları Görüntülendi

Yangın anları, diğer sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde aracın alev alması ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale edişi yer alıyor.

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