İstanbul'da Toplu Taşımada Unutulan Binlerce Eşya İETT'de Sergilendi

Tramvay, metro ve metrobüslerde unutulan 108 bin eşyadan 30 bin 717'si sahibine ulaştı; kalanlar İETT Karaköy'de sergileniyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:12
İETT'nin Karaköy binasında, tramvay, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında unutulan binlerce eşya sergilendi. Bisiklet, ambalajı açılmamış merdiven, ütü ve çeşitli elektronik eşyalar ile cüzdan ve çantalar dikkat çekti.

Bu yıl içerisinde toplu taşımada unutulan 108 bin eşyadan 30 bin 717 adedi sahiplerine ulaştırılırken, kalan 77 bin 283 eşyanın sahibi bulunmadığı takdirde bu yıl da açık artırmayla satışa çıkarılması bekleniyor.

En çok unutulan eşyalar metrobüste oluyor

İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Samet Şeker, sefer ve yolcu sirkülasyonundan kaynaklı en çok eşyanın metrobüste unutulduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"2025 yılı içerisinde 30 bin 717 adet eşyayı sahiplerine ulaştırdık. Toplam unutulan eşya ise 108 bindi, yani unutulan eşyanın yaklaşık üçte birinin sahiplerine geri teslim ediyoruz. En çok unutulan eşyalar metrobüste oluyor. Bunun en büyük sebebini de metrobüsün hızlı sirkülasyon olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Ancak otobüs, metrobüs gerekse tarihi tünel ve nostaljik tramvayımızda unutulan bütün eşyaların sahiplerine ulaştırılması için özenle bir gayret sarf ediyoruz. Biraz süreçten de bahsetmek gerekirse sahibi bulunamayan ve kullanılabilecek durumda olan eşyalar ilgili mevzuatlar çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere bağış yapıyor. Sahibi bulunamayan ve bir yıl muhafaza süresi dolan elektronik eşyalar ise açık artırma ile satışa çıkabiliyor. Yolcularımız kaybettikleri eşyalar için 153 çağrı merkezi ve İETT'nin resmi internet sitesinde bulunan başvuru formuyla bizlere ulaşabilir"

Sergideki eşyalar sahipleri tarafından kontrol edilebiliyor; sahipleri bulunmayan uygun durumdaki ürünler mevzuat çerçevesinde bağışlanıyor veya bir yıl muhafaza süresi dolduğunda açık artırmayla satışa çıkarılabiliyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

