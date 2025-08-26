DOLAR
İstanbul'da Trafik Tehlikesi: 3 Sürücüye 11 bin 916 lira Ceza

İstanbul'da Zeytinburnu ve Esenler'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye, sosyal medyadan tespit sonrası toplam 11 bin 916 lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:42
Olayın Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Görüntülerde, 21-22 Ağustos tarihlerinde Zeytinburnu ve Esenler ilçelerinde bazı araç sürücülerinin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen sürücüler; M.A.O. (51), Y.Ö. (32) ve R.S. (24) yakalandı.

Uygulanan Cezalar

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; "trafikte belirtilen zorunluluklara uymamak", "gereksiz ani yavaşlamak", "duraklamak", "taşıt yolu üzerinde duraklamak", "yayanın trafiği aksatacak hareketlerde bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 11 bin 916 lira para cezası uygulandı.

Emniyet ekipleri, benzer ihlallerin önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdüreceklerini bildirdi.

