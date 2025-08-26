İstanbul'da Trafik Tehlikesi: 3 Sürücüye 11 bin 916 lira Ceza
Olayın Detayları
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Görüntülerde, 21-22 Ağustos tarihlerinde Zeytinburnu ve Esenler ilçelerinde bazı araç sürücülerinin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.
Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen sürücüler; M.A.O. (51), Y.Ö. (32) ve R.S. (24) yakalandı.
Uygulanan Cezalar
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; "trafikte belirtilen zorunluluklara uymamak", "gereksiz ani yavaşlamak", "duraklamak", "taşıt yolu üzerinde duraklamak", "yayanın trafiği aksatacak hareketlerde bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 11 bin 916 lira para cezası uygulandı.
Emniyet ekipleri, benzer ihlallerin önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdüreceklerini bildirdi.