İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 89'a Ulaştı

İstanbul'da akşam iş çıkışında trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre saat 18.22'de yüzde 89 olarak ölçüldü; D-100'de uzun araç kuyrukları oluştu.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 18:54
Akşam iş çıkışında yoğunluk zirve yaptı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu belirgin şekilde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre yoğunluk, 18.22 itibarıyla yüzde 89 olarak ölçüldü.

Özellikle ana arterlerde trafik yavaş ilerlerken, D-100 Karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine ulaşmakta zorlandı ve güzergâhlarda beklemeler yaşandı.

Ulaşım yetkilileri ve sürücülere yoğun saatlerde alternatif güzergâhlar ile toplu taşıma tercihleri konusunda uyarılar yapıldı. Trafik verileri, akşam saatlerindeki yoğunluğun kent genelinde etkili olduğunu gösteriyor.

