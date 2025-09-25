İstanbul'da Turistlerden Fazla Ücret Alan 2 Taksinin Ruhsatı İptal Edildi

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:01
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), turist yolculardan fazla ücret aldığı tespit edilen iki taksinin çalışma ruhsatlarının iptal edilmesine karar verdi.

UKOME toplantısı ve tespitler

Toplantı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'de yapıldı. Emniyet birimlerinin şikayetleri ve görüntü incelemeleri sonucunda sürücüler hakkında haksız kazanç, hanutçuluk, dolandırıcılık, görüntü almayı engelleme ve gayri yasal çalışma suçlarının işlendiği tespit edildi.

İncelemelerde, bir taksi sürücüsünün turist yolcunun kredi kartından 36 bin lira çektiği, diğer sürücünün ise turist yolcunun kredi kartından iki seferde toplam 400 bin lira çektiği belirlendi. Yapılan oylamada bu araçların çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi kabul edildi.

Ceza ve eğitim düzenlemesi

UKOME kararına göre; taksi taşımacılarının veya sürücülerinin aldığı ceza kapsamında Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesinin bir defada 30 gün veya bir yıl içerisinde toplam 60 gün ve üzeri süreyle beklemeye alınması durumunda yeniden eğitim alması zorunlu olacak.

Yeniden eğitim, İBB Ulaşım Akademi tarafından verilecek; mevzuat, İstanbul şehir bilgisi, güvenli sürüş tekniği ve yabancı dil gibi konuları kapsayacak. Eğitim 5 gün sürecek ve ücreti 15 bin lira olacak. Katılımcıların eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şartı getirildi.

Toplantıda ayrıca taksimetre açmama, yanlış park, araçta sigara içilmesi, yetersiz ehliyet ve alkol kullanılması gibi ihlaller için taksi taşımacılarına yönelik 1019, sürücülere yönelik 707 ceza uygulamalarının kabul edildiği bildirildi.

