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İstanbul'da Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı Kapanış Töreni Yapıldı

Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı'nın kapanışında, gençlerin birlik ve işbirliği vurgusu ön planda oldu.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 18:46
İstanbul'da Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı Kapanış Töreni Yapıldı

Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı (Muslim International Youth Meeting/MIYM 2025) kapanış töreni, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü'nde yapılan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan, programın parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Dünyanın Krizleri ve Yeni Düzene Geçiş

Arkan, dünya üzerindeki krizlerin insanlığa ciddi yaralar açtığını, Gazze'deki durumun ise bir soykırım olduğunu belirtti. Bu tür olayların, dünyanın yeni bir düzene doğru gittiğini gösterdiğine vurgu yaptı. Teknolojinin ve yapay zekanın üretim süreçlerine etkisini de tartıştıklarını vurguladı:

"İşsizlik ve nesiller arası çatışma gibi sorunlar, gençlerin eğitim ihtiyaçları değişen bir dünyada karşımıza çıkıyor. Bunu yakından takip ediyoruz."

Üniversitede Yapay Zeka Destekli Eğitim

Arkan, üniversitelerinde yapay zeka destekli bölümler açtıklarını ve "Felsefe ve Yapay Zeka" lisans programını başlattıklarını söyledi. Geleceğin inşasında ekip çalışmasının önemli olduğunu belirterek, "Geleceği birlikte inşa edebilmek için topluluk olarak hareket etmemiz gerekiyor,"

MIYM Program Koordinatörü'nden Teşekkür

Kapanışta konuşan MIYM Program Genel Koordinatörü Mehmet Saadeddin Öztürk, destekçiler ve katılımcılara teşekkür etti. Öztürk, yalnızca bir etkinlik değil, eğitim ve tefekkür açısından önemli bir deneyim yaşandığını belirtti:

"Geçtiğimiz iki hafta boyunca 9 ülkeden 27 genç, cesur bir adım atarak entelektüel ve manevi gelişim fırsatları buldu."

Birlik Eksikliği Üzerine Fikir Paylaşımı

Katılımcıların modern sorunlarla ilgili diyaloglar kurduğunu belirten Öztürk, "Müslüman ümmetin en büyük sorunlarından biri birlik eksikliği. Bu program, bu birliği sağlamak için özveri göstermenin önemini deneyimletti,"

Sertifika Töreni ve Katılımcılar

Törende, programa katılan gençlere sertifika ve hediyeler verildi. Toplamda 98 sertifikanın dağıtıldığı etkinlikte, İnsan ve İrfan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Can, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Prof. Dr. Atilla Arkan ve diğer önemli isimler katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı'nın (Muslim International Youth...

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı'nın (Muslim International Youth Meeting/MIYM 2025) kapanış töreni İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü'nde yapıldı. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, programa katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı'nın (Muslim International Youth...

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı'nın (Muslim International Youth Meeting/MIYM 2025) kapanış töreni İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü'nde yapıldı. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, programa katılarak konuşma yaptı.

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