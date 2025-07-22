İstanbul'da Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı Kapanış Töreni Yapıldı

Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı (Muslim International Youth Meeting/MIYM 2025) kapanış töreni, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü'nde yapılan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan, programın parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Dünyanın Krizleri ve Yeni Düzene Geçiş

Arkan, dünya üzerindeki krizlerin insanlığa ciddi yaralar açtığını, Gazze'deki durumun ise bir soykırım olduğunu belirtti. Bu tür olayların, dünyanın yeni bir düzene doğru gittiğini gösterdiğine vurgu yaptı. Teknolojinin ve yapay zekanın üretim süreçlerine etkisini de tartıştıklarını vurguladı:

"İşsizlik ve nesiller arası çatışma gibi sorunlar, gençlerin eğitim ihtiyaçları değişen bir dünyada karşımıza çıkıyor. Bunu yakından takip ediyoruz."

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