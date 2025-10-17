İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Döngüsel Ekonominin Finansmanı Paneli

İstanbul'daki forumda düzenlenen panelde metan azaltımı, organik atıklar, gıda sistemleri, biyoçeşitlilik ve plastik kirliliğinin finansmanı konuşuldu.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 21:44
İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (UNEP) ile UN-Habitat işbirliğiyle "Döngüsel Ekonominin Finansmanı" paneli düzenlendi. Forum, finansal araçlarla çevresel hedeflere ulaşma yollarını tartıştı.

Panel ve konuşmacılar

Paneli, eski Fas Çevre Bakanı ve EauGlobe Kurucusu Hakima El Haite yönetti. Konuşmacılar arasında Global Methane Hub'ın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Marcelo Mena, yatırım şirketi Co-Capital'de Yatırım ve Portföy Başkan Vekili Maria Jose Valdivia ile risk sermayesi şirketi Regeneration.VC'de Kıdemli Yatırım Uzmanı Destana Herring yer aldı.

Marcelo Mena: Metan, sağlık ve finansal araçlar

Marcelo Mena, geçmişinin biyoteknolojik mühendisliğe dayandığını ve daha önce Şile Çevre Bakanlığı görevinde bulunduğunu belirtti. İklim değişikliği perspektifinden sağlığa odaklanarak metan emisyonlarını azaltmak için finansal araçlar kullanma hedefiyle çalıştığını aktardı.

Mena, metanın azaltımına ilişkin, "Tarımda, petrolde ve diğer alanlarda 2050'ye kadar yüzde 0,3'lük katkıda bulunabiliriz. Yani aslında bu küçük yüzde bile küresel ısınma karşısında elde edebileceğimiz güzel bir adım." ifadelerini kullandı. Ayrıca emisyonların büyük kısmını oluşturan atıkların özellikle organik atık niteliğinde olduğunu vurguladı ve mevcut gıda sisteminin emisyonlarının yarısını soğuk zincirler, hayvan yemleri ve soğutma sistemlerinin bakımı gibi alanların oluşturduğunu belirtti.

Maria Jose Valdivia: Gıda sistemleri ve biyoçeşitlilik yatırımları

Maria Jose Valdivia, biyoçeşitlilik ve gıda alanındaki yatırımları yönettiklerini söyleyerek ekonomik sistemlerin doğa üzerindeki etkisini fark edip bu alana yöneldiğini anlattı. Valdivia, "Gıda sistemini düşünüp gördüm. Gıdanın genel olarak dünyanın güvenliği açısından ya da yeryüzünü koruma açısından önemli bir sistem olduğunu gördüm." dedi ve bu nedenle çalışma alanını değiştirdiğini ifade etti.

Co-Capital'de sistem değişikliğini yaratmak için stratejiler geliştirdiklerini aktaran Valdivia, Meksika'da bölgesel düzeyde girişimlerle hanelere ulaşarak filantropik sermaye ile yerel sistemleri ve girişimcilik ekosistemlerini dönüştürmeye çalıştıklarını belirtti. Biyoçeşitlilik ve gıda sistemlerinin sıfır atık hedefi ve çevre etkileri açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Destana Herring: Plastik ve mikroplastik kirliliğinin ölçüsü

Destana Herring, plastik kirliliğinin dünyadaki karbon ayak izinin yüzde 40yüzde 90'ının mikroplastikten kaynaklandığını vurguladı. Herring, mikroplastik kirliliğini küresel ısınmayla kıyaslayarak önemine dikkat çekti: "Sera gazlarından, küresel ısınmadan bahsettik ama mikroplastik ve mikroplastik kirliliğinin de küresel ısınma kadar önemli olduğunu düşünüyorum."

Herring, mikroplastiklerin boyutunun arıtma süreçlerinde büyük zorluk yarattığını belirterek, bu parçacıkların bir milimetrenin milyonda biri kadar küçük olduğunu ve sudaki mikroplastiklerin arındırılmasının neredeyse imkansız veya çok zor olduğunu ifade etti.

Panelde öne çıkan ortak mesaj ise döngüsel ekonomi finansmanının; metan ve organik atık yönetimi, gıda sistemlerinin dönüşümü, biyoçeşitliliğin korunması ve plastik/mikroplastik kirliliğinin önlenmesine odaklanması gerektiği oldu. Katılımcılar, doğru finansal modeller ve yerel düzeyde uygulanabilir stratejilerle bu hedeflere ulaşılabileceğini vurguladı.

