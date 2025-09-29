İstanbul’da Yağışla Trafik Tıkanıyor: Kent Geneli Yoğunluk %85

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde etkisini artıran yağış, ana arterler, caddeler ve ara yollarda yoğun trafik oluşturdu. Gece başlayan yağmurun sabah artmasıyla sürücülerin kontrollü ilerlemesi ve meydana gelen kazalar ulaşımı aksattı.

Anadolu Yakası

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Pendik'ten başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli'nin girişine kadar uzanıyor. TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Çamlıca gişeleri ve bazı ters istikamet noktalarında aksama gözleniyor. Otoyolun Elmalı-Ümraniye yönünde yaşanan trafik kazası nedeniyle bir şeridin kapatılması, bölgede trafiğin ağır seyretmesine neden oldu.

Şile Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısında da yoğunluk yaşanıyor. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı mevkiinden itibaren sürücüler güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk Haliç Köprüsü'nün girişine kadar uzanırken, ters yöndeki bazı noktalarda da sürücüler güçlükle ilerliyor. TEM Otoyolu'nda Esenyurt, Bahçeşehir ve Mahmutbey ile Basın Ekspres Caddesi'nde yoğun trafik gözleniyor.

Sabah saatlerinde toplu ulaşıma yönelenler nedeniyle metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray hatlarında yoğunluk oluştu. Yağmurlu havada duraklara erişimde zorlananlar, turnikelerden geçişte ve araçlara binmede sıkıntı yaşadı. Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma noktalarının bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk öne çıktı.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda %80, Anadolu Yakası'nda ise %90 seviyelerine ulaştı. Kent genelindeki ortalama trafik yoğunluğu ise %85 olarak ölçüldü.