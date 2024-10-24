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İstanbul'da Yaratılış Kongresi Başladı

Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Yaratılış Kongresi, bilimsel tartışmalar ve sunumlarla üç gün sürecek.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:23
İstanbul'da Yaratılış Kongresi Başladı

İstanbul'da Yaratılış Kongresi Gerçekleşiyor

Üsküdar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen "VIII. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi", akademisyenleri bir araya getiriyor. 100'ü aşkın üniversitenin katıldığı bu kongrede, "Yaratılışa Bütüncül Yaklaşım" ana teması işleniyor.

Açılış Töreni

Kongrenin açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Hikmet Koçak, yaptığı konuşmada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı. Koçak, şehitlerin ailelerine baş sağlığı dileyerek yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Kongrenin Amacı

Koçak, evrenin yaratılışı, insanın varoluş sebebi gibi soruların araştırılmaya devam ettiğini belirtti. Kongrenin amacının gençleri bu sorulara yanıt bulmaları yönünde teşvik etmek olduğunu ifade etti.

Onursal Başkan Konuşması

Onursal Başkan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Spinoza'nın Yanılgısı, Evrimin Evrimi" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Kongrede ayrıca, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Thomas J. Plevyak ve Prof. Dr. Arif Ali Nayed de çeşitli konularda bilgi verecek.

Kongre Başlıkları

Kongrede, şu başlıklarda sunumlar yapılacak:

  • Hangi Evrim
  • Öksüz Genler Evrimi Destekler mi?
  • Kur'an'a Göre Bütün Yaratılışın Allah'a İsnat Edilmesi
  • Toplumsal Sorunların Kaynağı Olarak Sosyal Darvinizm
  • Madde ve Can: Moleküler Düzen ve Yaratıcının İzleri
  • Doğadan Esinlenen Optimizasyon Algoritmaları ve Sinirbilim Uygulamaları
  • Yaratılış Modelinin Milli Eğitim Müfredatına Eklenmesinin Faydaları

Kongre, üç gün boyunca sürecek ve bilimsel tartışmalarla dolu geçecek.

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