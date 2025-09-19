İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Gelirini Aklama Operasyonu: 4 Gözaltı

İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı; soruşturmada MASAK ve siber ekip raporları kullanıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:22
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis suçundan elde edilen gelirleri akladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmada, örgütün elebaşısının Derkan B olduğu tespit edildi.

Soruşturma ve elde edilen raporlar

Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği tarafından hazırlanan araştırma raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından düzenlenen mali analiz raporu değerlendirildi.

Operasyon ve gözaltılar

Gözaltı kararı sonrası polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler Ceren B, İnan Ç, Hamdi S. ve Melek S yakalandı. Yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında bazı firari şüphelilerin aranmasına devam edildiği bildirildi.

Soruşturmanın sürdüğü, elde edilen delillerin ve raporların adli süreçte değerlendirileceği belirtildi.

