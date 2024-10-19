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İstanbul'da Yenidoğan Çetesiyle İlgili Suç Raporu Hazırlandı

İstanbul'da yenidoğan çetesinin 197 suç eylemi belgelendi. Özel hastaneler mercek altına alındı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 12:58
İstanbul'da Yenidoğan Çetesiyle İlgili Suç Raporu Hazırlandı

Yenidoğan Çetesi Üzerine Rapor Hazırlandı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel komisyon, il genelindeki özel hastaneleri inceleyerek, 30 klasör ve 2 koli dolusu denetim raporu hazırladı. Bu rapor, "Yenidoğan çetesi" olarak bilinen suç örgütünün faaliyetlerini aydınlatmada önemli bir kaynak oluşturdu.

Denetim Süreci ve İlk İhbar

AA muhabirinin ulaştığı bilgilere göre, çetenin suç eylemleri, Mayıs 2023'te CİMER'e yapılan ihbarla gündeme geldi. O dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görevde bulunan Kemal Memişoğlu, durumu emniyet birimlerine iletti ve hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakımlarının denetlenmesi için bir komisyon kurdu.

Teknik Takip ve Çapraz Denetimler

Emniyet güçleri, çetenin faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla uzun süre süren teknik takip çalışmaları yürüttü. Aynı zamanda, İstanbul'daki özel hastaneler arasında çapraz denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimlerin sonucunda 30 klasör ve 2 koli dolusu rapor hazırlandı.

Suçların Tespiti ve Yasal Süreç

Denetimler sırasında 197 suç eylemine rastlandığı tespit edildi. Bu süreçte, hastanelerin hesap hareketleri ve HTS incelemeleri ile fiziki takip tutanakları arasındaki çelişkiler belirlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili fezlekeyi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Hazırlanan 494 sayfalık iddianamede, bazı özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin eksiklikleri ve hatalı raporlamalar da yer aldı.

Yenidoğan Sevkleri Durduruldu

Denetimlerin ardından, Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, şüpheli hastanelere tüm yenidoğan sevkleri durduruldu. Davanın yargılama süreci devam ederken, 22 kişi tutuklandı ve hastanelere cezai yaptırımlar uygulandı. Ayrıca, hastanelerin ruhsat iptal işlemleri de yasal çerçevede ilerletiliyor.

İlgili denetim çalışmalarının sürdüğü ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının bu konuyla ilgili yakın zamanda karar vereceği öğrenildi.

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