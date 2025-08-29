İstanbul'da Yeşilay-DSÖ İyi Niyet Anlaşması: Bağımlılıkla Uluslararası İşbirliği

İstanbul'da Yeşilay-DSÖ İyi Niyet Anlaşması

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi, alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığına karşı yürütülen ulusal ve uluslararası projeleri ileri taşımak amacıyla İstanbul'da iyi niyet anlaşması imzaladı.

İmzalar Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ile DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah tarafından atıldı.

Yeşilay'ın mesajı

Doç. Dr. Mehmet Dinç konuşmasında, "bir insana en çok yakışan şeyin bağımsızlık olduğunu," vurgulayarak yaptıkları işi kıymetli, önemli ve kutsal olarak gördüklerini söyledi. Dinç, bağımlılıklara yönelik 105 yıldır süren mücadeleyi hatırlatarak, örnek teşkil eden önleme ve rehabilitasyon çalışmalarını anlattı.

Dinç, "Yeşilay olarak Türkiye'mizin her bir noktasında gece gündüz tek bir amaçla insanımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin bağımlılıklardan korunması ya da kurtarılması amacıyla çalışma gösteriyoruz." dedi ve bağımlılığın "hem dünyada hem ülkemizde hızla büyüyen bir tehdit, salgın" olduğunu belirtti.

Konuşmasında, bağımlılıklardan dolayı Türkiye'de 78 milyar dolarlık ekonomik kayıp yaşandığını aktaran Dinç, "Hal böyleyken sadece yerel bir mücadele yeterli olmaz. Küresel bir mücadeleye girişmek, konunun bütün partnerlerini sürece dahil etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dinç ayrıca, "Yeşilay olarak DSÖ'nün organize ettiği alkol, uyuşturucu ve davranışsal bağımlılıklar kurumuna her yıl düzenli olarak katkıda bulunuyoruz. Bu imza, bağımlılıkla mücadelenin sadece yerel değil uluslararası düzeyde en önemli partnerlerimiz olan BM ve DSÖ ile beraber yürütülmesine ne kadar önem verdiğimizi ve bu konudaki çalışmalarımızın hızını ne kadar arttıracağımızı gösteriyor." diye konuştu.

DSÖ'den işbirliği vurgusu

Dr. Tasnim Atatrah ise, "Yeşilay ile imzaladığımız bu işbirliği anlaşması Türkiye'de ve dünyada sağlık, dirençlilik ve iyi olma halini güçlendirmeye yönelik ortak vizyonumuzu yansıtıyor." dedi. Atatrah, "Bu tür ortaklıklar, DSÖ'nün misyonunun temelini oluşturuyor, halk sağlığını geliştirmek, asla tek bir aktörün başarısı olamaz. Bu, işbirliği, güven ve kanıta dayalı çalışma gerektirir." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın hedefleri ve törene katılanlar

Anlaşma ile uluslararası sağlık ve önleme stratejilerinin yaygınlaştırılması ve uygulanması, kanıta dayalı önleyici politikaların desteklenmesi ve gençlerin bağımlılık risklerinden korunmasına yönelik işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İmza törenine DSÖ Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi Departmanı Temsilcisi Dr. Laura Vremis, İnsani Krizler ve Sağlık Krizlerine Hazırlık Avrupa Merkezi Başkan Vekili Dr. Yolanda Bayugo, BM Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile basın mensupları da katıldı.

