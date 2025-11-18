İstanbul'da 'Zehirlenme' İddiası: Servet Böcek'in Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Getirildi

İstanbul Fatih'te eşi ve iki çocuğunu kaybeden Servet Böcek'in cenazesi, incelemenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morgundan alınarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 01:10
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 01:10
Savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi için sevk edildi

İstanbul’un Fatih ilçesinde, gıda zehirlenmesi iddiasıyla eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakımda tedavi gören Servet Böcek de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Servet Böcek’in cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin yaptığı yerinde incelemenin ardından, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morgundan alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve otopsi sürecine ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

CENAZE ARACININ ADLİ TIPA GETİRİLMESİ

