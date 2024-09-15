İstanbul'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkisinde meydana gelen kendiliğinden zincirleme trafik kazası, iki kişinin hayatını kaybetmesine ve beş kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kazanın Seyri

Otoyolun Ankara istikametinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple üç aracın karıştığı maddi hasarlı bir kaza gerçekleşti. Bu araçların sürücüleri, kaza sonrası tutanak tutarken, aynı yönde ilerleyen üç araç da söz konusu araçlara çarpıp zincirleme kazaya neden oldu.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Olay yerinde A.A. isimli bir sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan altı kişi, hızla sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan N.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan H.G.'nin durumunun da kritik olduğu bildiriliyor.

Trafik Akışı Üzerindeki Etkiler

Kaza nedeniyle, otoyolun Ankara istikametindeki üç şerit trafiğe kapatıldı ve trafik akışı tek bir şeritten sağlanmak zorunda kalındı. Olay yerinin temizlenmesi ve araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla yolda trafik akışı normale döndü.