İstanbul’daki büyük yangında faciadan dönüldü

İstanbul’da Küçükçekmece ilçesinde yer alan 2 katlı bir halı fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve işçiler fabrikadan çıkartıldı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 buçuk saat boyunca çalışması ile söndürülebildi. Yangın sonrası ile fabrikanın büyük kısmının hasar aldığı ortaya çıktı.





1 işçi yaralandı

Fabrikada çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir işçi, yangın nedeniyle yaralandı. Yaralanan işçinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaralanan işçisinin fabrikanın itfaiye ekibinden olduğu ve dumandan etkilendiği belirtildi.

Diğer yandan drone ile çekilmiş olan görüntülerde, fabrikanın büyük çapta hasar aldığı görülüyor.