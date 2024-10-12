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İstanbul'daki Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar, bazı cadde ve alt geçitleri su altında bıraktı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 23:25
İstanbul'daki Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da Sağanak Yağış Zor Durumlar Oluşturdu

İstanbul'da, akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, kenti olumsuz etkiledi. Özellikle Beylikdüzü ilçesinin Yakuplu ve Gürpınar mahallelerine yoğun bir şekilde yağan yağmur, bazı cadde ve alt geçitleri su basmasına sebep oldu.

Araçlar İlerlemekte Zorlandı

Yağışın ardından, ana caddelerin suyla dolması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bir vatandaş, su basan bir alt geçitte ayakkabılarını eline alarak, su birikintisinde çoraplarıyla yürümeyi tercih etti.

Yolların Durumu

Başka bir caddeye dolan su, kaldırımla yolu adeta birleştirirken, vatandaşlar biriken sular sebebiyle yürümekte zorlandı. Görülen manzaralar arasında, yolda rögarın taştığı da dikkat çekti.

Trafik Aksamaları

Beylikdüzü ile Bahçeşehir arasında bulunan ana yolda trafik durma noktasına gelirken, Gürpınar Köyiçi'nde de bazı araçlar suyla dolan yollarda mahsur kaldı.

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