İstanbul'daki Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında İddianame Hazırlandı

İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Üzerine Soruşturma

İstanbul'da "Yenidoğan çetesi" olarak bilinen suç örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.

Suç Örgütünün Faaliyeti ve Suçlamalar

İddianamede, suç örgütü liderleri olarak belirtilen F.S. ve İ.G.'nin kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlarla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Örgütün, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki kişilerle işbirliği yaparak bebek acil hastalarını belirli özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirerek ölümlerine neden oldukları iddia ediliyor.

İddianame Detayları

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki" olarak kaydedilmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören" olarak yer almıştır. 47 kişi ise "şüpheli" olarak tespit edilmiştir.

Cezai Talep ve Güvenlik Tedbirleri

İddianamede, baş şüpheliler olan doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen için 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilirken, Gıyasettin Mert Özdemir için ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenmektedir. Ayrıca, suç işlediği belirlenen hastaneler ve bağlı şirketler için dolandırıcılık suçu kapsamında güvenlik tedbirleri ve mal varlıklarına el konulması istenmektedir.

Mahkeme Süreci

İddianame, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde değerlendirme sürecine alınmış olup konuyla ilgili gelişmeler takip edilmektedir.