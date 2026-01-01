DOLAR
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Polislerin Yeni Yılını Telsizden Kutladı

Selami Yıldız, Taksim'deki Mobil Komuta Merkezi'nden telsiz anonsuyla polislerin 2025 yeni yılını kutladı; kent genelindeki kutlama alanlarında güvenlik denetimleri yaptı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:08
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:08
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, polislerin yeni yılını kutladı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kent genelindeki yeni yıl kutlama alanları ile Taksim ve İstiklal Caddesindeki güvenlik noktalarını denetledi.

Yıldız, Taksim'de bulunan Mobil Komuta Merkezini ziyaret ederek, telsizden anons yaptı ve görev başındaki polislere yeni yıl tebriğinde bulundu.

Denetim ve güvenlik önlemleri

İl Emniyet Müdürü Yıldız, kent genelindeki kutlama alanlarında alınan tedbirleri yerinde kontrol etti; son olarak Beyoğlu, Taksim ve İstiklal Caddesindeki önlemleri inceledi.

Yıldız'ın mesajı

"Kıymetli mesai arkadaşlarım, geride bıraktığımız 2025 yılında İstanbul’un huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden, fedakarca görev yapan ve sorumluğu her şartta yerine getiren, kahraman İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi, suç ve suçluyla mücadelede aynı kararlılıkla görev başında olacağız. Bu kadim şehirde huzuru bozmaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz. Bu şehir bizim şehrimiz biz, İstanbul’un emniyetiyiz. Büyük bir özveri ile görev yapan siz değerli meslektaşlarıma ve fedakar ailelerine önümüzdeki yılın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyor, hayırlı çalışmalar diliyorum"

Yıldız'ın telsiz anonsu ve saha denetimleri, yeni yıl güvenliği hazırlıklarının bir parçası olarak kayda geçti.

