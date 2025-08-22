DOLAR
41 -0,15%
EURO
48,17 -1,01%
ALTIN
4.446,14 -1,2%
BITCOIN
4.788.202,78 -3,57%

İstanbul Eyüpsultan'da Kadın Sürücüye Saldırı: Şüpheli S.Y. Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da kadın sürücüye saldıran S.Y.'nin Sanal Trafik Devriyesi ile tespit edilip yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 19:57
İstanbul Eyüpsultan'da Kadın Sürücüye Saldırı: Şüpheli S.Y. Yakalandı

İstanbul Eyüpsultan'da Kadın Sürücüye Saldırı: Şüpheli S.Y. Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesip araçtan inerek saldıran ve hakaret eden şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yer aldığını belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından görüntülerin incelendiğini aktaran Yerlikaya, Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında şüphelinin S.Y. adlı şahıs olarak tespit edildiğini ve şahsın yakalandığını bildirdi.

Şüphelinin mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

Yerlikaya ayrıca, "Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara fırsat vermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönenler güvenlik güçlerimizden kaçamazlar. Trafik bir kültürdür. Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz️. Lütfen, trafik kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kayapınar'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, Otomobil Ateşe Verildi
2
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
3
Diyarbakır'da 300 Polisle 'Narko Hançer' Operasyonu
4
Düzce'de Kazara Ateş: Genç Eren Tunçel'in Ölümüyle 1 Kişi Tutuklandı
5
Yunanistan'da Muhalefet: 'Kadın Cinayeti' Hukuken Tanınsın
6
Hollanda, İsrailli 4 Savunma Şirketinin Fuar Katılımını Yasakladı
7
2026 Dünya Kupası Kura Töreni Washington'da — 5 Aralık

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası