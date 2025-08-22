İstanbul Eyüpsultan'da Kadın Sürücüye Saldırı: Şüpheli S.Y. Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesip araçtan inerek saldıran ve hakaret eden şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yer aldığını belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından görüntülerin incelendiğini aktaran Yerlikaya, Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında şüphelinin S.Y. adlı şahıs olarak tespit edildiğini ve şahsın yakalandığını bildirdi.

Şüphelinin mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

Yerlikaya ayrıca, "Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara fırsat vermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönenler güvenlik güçlerimizden kaçamazlar. Trafik bir kültürdür. Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz️. Lütfen, trafik kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.