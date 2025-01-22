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İstanbul Film Station'da Başvurular Başladı

İstanbul Film Station, 28 Şubat'a kadar başvuru almaya başladı; sinemacılar için yeni fırsatlar sunuyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:29
İstanbul Film Station'da Başvurular Başladı

İstanbul Film Station'a Başvurular Başladı

İstanbul Film Station, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ve Fransız Kültür Merkezi'nin desteğiyle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İkinci kez düzenlenen bu etkinlik, kısa film ve belgesel projelerini geliştirmek isteyen sinemacılar için yeni nesil bir platform olarak öne çıkıyor.

24-27 Nisan Tarihlerinde Beyoğlu'nda

Geçtiğimiz yıl 164 başvuru alan etkinlik, bu yıl 24-27 Nisan tarihleri arasında Beyoğlu'ndaki Hope Alkazar'da gerçekleştirilecek. Avrupa'nın prestijli festivallerinde kendini kanıtlamış mentorlarla buluşmayı amaçlayan İstanbul Film Station, katılımcılara sağlam yapım destekleri ve mentorluk imkânları sunarak geleceğin ödüllü filmlerine ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Yeni Bölüm: Avrupa-Türkiye Ortak Yapımlar

İlk yılından farklı olarak bu yıl etkinlikte Avrupa-Türkiye ortak yapım olanaklarına dair özel bir bölüm de yer alacak. Etkinlik, proje koçları tarafından hazırlanan projelerin final sunumları ile sonlanacak. Finale kalan projelerin sahipleri, sektörün önde gelen isimlerinden geri bildirim alacak ve yeni işbirlikleri fırsatları elde edecek.

Başvurular 28 Şubat'a Kadar Devam Ediyor

İstanbul Film Station, kısa film ve belgesel projeleri için başvurulara 28 Şubat'a kadar devam edecek. Finale kalacak beş proje, etkinlik boyunca mentorlarla birebir çalışma ve projelerini uluslararası düzeyde geliştirme fırsatı yakalayacak. Ayrıca, keşif listesine giren 10 proje sahibi de etkinlikleri gözlemci olarak takip etme şansına sahip olacak.

Başvuru süreci ve detaylı bilgi için istanbulfilmstation.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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