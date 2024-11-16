İstanbul Havalimanı'nda 1 Aydır Bekleyen Yaşlı Kadın: Rusya'ya Dönüş İzni Bekliyor

İstanbul Havalimanı'nda Yaşayan 70 Yaşındaki Kadın, Rusya'ya Dönmek İçin İzin Bekliyor

Ukrayna vatandaşı Lyubov Moiseevna Bikmukhametova, 9 Ekim'den beri İstanbul Havalimanı'nda yaşam mücadelesi veriyor. 1954 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Ryazan şehrinde dünyaya gelen Bikmukhametova, mevcut durumu itibarıyla Rusya'ya dönüş izni bekliyor.

SSCB Döneminin Ardından Dönüş Mülkleri İçin Gittiği Ukrayna'da Sıkıştı

Bikmukhametova, Ukrayna'dan dönüş için gerekli belgeleri teslim etmek üzere geldiği İstanbul'da, Rus makamlarının vize engeli nedeniyle ülkesine dönmesine izin verilmedi. Eşi, Sovyet ordusunun Müslüman Tatar subayıydı ve bu nedenle birimler arasında sürekli yer değiştirme yaşadılar. Eşi, Ukrayna ordusundan istifa ettikten sonra ailenin Rusya'ya yerleşmesine öncülük etti.

İstanbul Havalimanı'ndaki Zor Günler

Bikmukhametova, İstanbul Havalimanı çalışanlarının yardımıyla yaşayabildiğini ve giden yolcu katında bulunan kontuar bölgesinde kaldığını belirtti. Yaklaşık bir aydır İstanbul Havalimanı’nda yaşamını sürdüren Bikmukhametova, burada gece yatmak zorunda olduğunu ifade etti.

Kocasıyla Bir Araya Gelmek İçin İzin Bekliyor

Kendisi ve eşi arasında geçen süreçle ilgili konuşan Bikmukhametova, “Rusya'ya girmeme ve kocamın yanına dönmeme izin vermenizi rica ediyorum” dedi. Eşinin Rusya'da sağlık sorunları olduğunu belirten Bikmukhametova, aile bağlarına tekrar kavuşmak istiyor.

İleri Yaşına Rağmen Umutla Bekliyor

70 yaşına yaklaşan Bikmukhametova, şu an için kriz anlarını atlattığını, yolculuğuna devam edebilmek için yetkililerin yardımını beklediğini vurguladı. Yaşadığı zorluklara rağmen, hayatta kalma mücadelesi vermekten vazgeçmeyeceğini belirtiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aldığı konutun belgelerini teslim etmek için gittiğini söylediği Ukrayna'dan yaşadığı Rusya'ya dönmek isteyen ancak ülkeye girişine izin verilmeyen 70 yaşındaki Lyubov Moiseevna Bikmukhametova, 9 Ekim'den bu yana İstanbul Havalimanı'nda kalıyor.

Aldığı konutun belgelerini teslim etmek için gittiğini söylediği Ukrayna'dan yaşadığı Rusya'ya dönmek isteyen ancak ülkeye girişine izin verilmeyen 70 yaşındaki Lyubov Moiseevna Bikmukhametova, 9 Ekim'den bu yana İstanbul Havalimanı'nda kalıyor.