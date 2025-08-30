İstanbul Havalimanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu
İGA, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nı kırmızı-beyaz renklere bürüdü.
Terminalde kutlama, bando ve kortej gösterisi
Terminal genelinde Türk bayraklarıyla süslemeler yapılırken, kutlamalarda bando ve kortej ekibi de yer aldı. Bando takımı, Türk bayraklarıyla terminal içerisinde tur atarak marş ve şarkılar seslendirdi.
Türk ve yabancı yolcular, bando takımının gösterisini telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. Etkinlik kapsamında yolculara Türk bayrağı hediye edildi.