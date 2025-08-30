DOLAR
İstanbul Havalimanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

İGA, İstanbul Havalimanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü kırmızı-beyaz süslemeler, bando ve kortejle kutladı; yolculara bayrak dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:50
İGA, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nı kırmızı-beyaz renklere bürüdü.

Terminalde kutlama, bando ve kortej gösterisi

Terminal genelinde Türk bayraklarıyla süslemeler yapılırken, kutlamalarda bando ve kortej ekibi de yer aldı. Bando takımı, Türk bayraklarıyla terminal içerisinde tur atarak marş ve şarkılar seslendirdi.

Türk ve yabancı yolcular, bando takımının gösterisini telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. Etkinlik kapsamında yolculara Türk bayrağı hediye edildi.

