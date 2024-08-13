Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul Havalimanı'nda Ele Geçirilen Papağanlar Gaziantep'e Ulaştırıldı

İstanbul Havalimanı'nda el konulan 252 Jako papağan, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi ve bakım altına alındı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:11
İstanbul Havalimanı'nda Ele Geçirilen Papağanlar Gaziantep'e Ulaştırıldı

İstanbul Havalimanı'ndan Gaziantep'e Papağan Transferi

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde gerekli belgeleri bulunmayan 252 adet Jako türü papağan, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na ulaştırıldı.

Özel Bakım Süreci Başladı

İstanbul'dan gelen özel bir ekip, papağanları karayolu ile Gaziantep'teki Doğal Yaşam Parkı'na getirdi. Burada, papağanların sağlık kontrolleri yapılmakta ve özel bir bakım sürecine tabi tutulmaktadır.

Görüş Alışverişi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçak yollarla ülkeye getirilen bu hayvanlara özenle baktıklarını belirtti.

Papağanların Bakım Detayları

Özsöyler, papağanlara sevdikleri yemlerle beslenmelerinin sağlandığını ifade ederek, "Kargo bölümünde yapılan kontrollerde Kongo Cumhuriyeti'nden Bağdat'a kaçak olarak gönderilmek istenen bu papağanlar tespit edildi. 252 adet oldukları anlaşıldı ve gerekli belgeleri bulunmadığı için el konuldu. Hızla bize bildirdiler, ertesi gün ekipmanlarımızla teslim aldık. Yolda su kaybı, halsizlik ve bitkinlik yaşadıklarını gözlemledik, ancak tedavi ederek getirmeyi başardık. Şu anda karantina altındalar ve karpuz ile sevdikleri çekirdeklerle besleniyorlar. Her geçen gün daha iyiye gidiyorlar ve dinleniyorlar. Karantinadan sonra ise ziyaretçilerle buluşmalarını planlıyoruz." şeklinde bilgi verdi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü...

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü...

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü...

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü...

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü...

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü...

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü...

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü...

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü...

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü...

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü...

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü...

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

O Marketten beklenen okul hamlesi geldi! 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı