İstanbul Havalimanı'nda Ele Geçirilen Papağanlar Gaziantep'e Ulaştırıldı

İstanbul Havalimanı'ndan Gaziantep'e Papağan Transferi

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde gerekli belgeleri bulunmayan 252 adet Jako türü papağan, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na ulaştırıldı.

Özel Bakım Süreci Başladı

İstanbul'dan gelen özel bir ekip, papağanları karayolu ile Gaziantep'teki Doğal Yaşam Parkı'na getirdi. Burada, papağanların sağlık kontrolleri yapılmakta ve özel bir bakım sürecine tabi tutulmaktadır.

Görüş Alışverişi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçak yollarla ülkeye getirilen bu hayvanlara özenle baktıklarını belirtti.

Papağanların Bakım Detayları

Özsöyler, papağanlara sevdikleri yemlerle beslenmelerinin sağlandığını ifade ederek, "Kargo bölümünde yapılan kontrollerde Kongo Cumhuriyeti'nden Bağdat'a kaçak olarak gönderilmek istenen bu papağanlar tespit edildi. 252 adet oldukları anlaşıldı ve gerekli belgeleri bulunmadığı için el konuldu. Hızla bize bildirdiler, ertesi gün ekipmanlarımızla teslim aldık. Yolda su kaybı, halsizlik ve bitkinlik yaşadıklarını gözlemledik, ancak tedavi ederek getirmeyi başardık. Şu anda karantina altındalar ve karpuz ile sevdikleri çekirdeklerle besleniyorlar. Her geçen gün daha iyiye gidiyorlar ve dinleniyorlar. Karantinadan sonra ise ziyaretçilerle buluşmalarını planlıyoruz." şeklinde bilgi verdi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.