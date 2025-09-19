İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

İstanbul icra ihaleleriyle popüler SUV'lar satışta

İstanbul'da ikinci el otomobil piyasasında hareketliliği artıracak yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul icra daireleri tarafından, otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği iki popüler SUV modeli olan Toyota C-HR ve Nissan Juke, ihale yoluyla satışa sunuldu. Belirlenen muhammen bedeller piyasa fiyatlarının altında başlangıç yaparken ihaleler ekim ve kasım aylarında elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Hibrit Teknolojisiyle Dikkat Çeken Toyota C-HR İhalede

İstanbul Anadolu 23. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan ilk araç, hibrit motoru ve modern tasarımıyla bilinen 2017 model Toyota C-HR. 34 RR 2727 plakalı, gri renkli ve otomatik vitesli araç için belirlenen muhammen kıymet 950.000 TL. Yapılan incelemelere göre aracın kaportası genel olarak iyi durumda olsa da kullanıma bağlı muhtelif ezik ve çizikler bulunuyor. Aracın anahtarının olmaması sebebiyle motor çalışma testleri yapılamamış; lastiklerinin %70 oranında kullanılabilir durumda olduğu belirtiliyor.

Dosya Numarası: 2024/67 TLMT.

Muhammen Bedel: 950.000 TL

Model: 2017 Toyota C-HR 1.8 (Benzin-Elektrik)

Araç Yediemin Adresi: Tuna Sahil Yediemin Otoparkı, Yalı Mahallesi, Pirireis Caddesi No:18 Maltepe, İstanbul

İlgilenen alıcılar için ilk artırma 20 Ekim 2025'te başlayacak ve 27 Ekim 2025'te sona erecek. Yeterli teklif alınamaması durumunda ikinci artırma ise 13 Kasım - 20 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Nissan Juke Yeni Sahibini Arıyor

Küçükçekmece İcra Dairesi tarafından satışa sunulan diğer araç ise şehir içi kullanımın sevilen modellerinden 2020 model Nissan Juke. 55.553 km'deki bordo renkli araç, 1.100.000 TL muhammen bedelle ihaleye çıkıyor. Bilirkişi raporuna göre aracın kaportasında sağ arka çamurlukta bölgesel bir vuruk dışında büyük bir kaza kaydı bulunmuyor. İç aksamı temiz ve bakımlı olan aracın motoru otopark şartlarında test edilememiş olsa da bütünlüğünü koruduğu ve yürür aksamlarının tam olduğu ifade ediliyor.

Dosya Numarası: 2025/11530 TLMT.

Muhammen Bedel: 1.100.000 TL

Model: 2020 Nissan Juke 1.0 DIG-T

Kilometre: 55.553 km

Bu araç için ilk ihale dönemi 9 Ekim 2025'te başlayıp 16 Ekim 2025'te son bulacak. İkinci artırma ise 11 Kasım - 18 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.