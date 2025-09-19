İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

İstanbul icra ihalelerinde Toyota C-HR (2017) ve Nissan Juke (2020) muhammen bedellerle satışa çıktı; ihaleler Ekim-Kasım 2025'te elektronik ortamda yapılacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:23
İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

İstanbul icra ihaleleriyle popüler SUV'lar satışta

İstanbul'da ikinci el otomobil piyasasında hareketliliği artıracak yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul icra daireleri tarafından, otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği iki popüler SUV modeli olan Toyota C-HR ve Nissan Juke, ihale yoluyla satışa sunuldu. Belirlenen muhammen bedeller piyasa fiyatlarının altında başlangıç yaparken ihaleler ekim ve kasım aylarında elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Hibrit Teknolojisiyle Dikkat Çeken Toyota C-HR İhalede

İstanbul Anadolu 23. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan ilk araç, hibrit motoru ve modern tasarımıyla bilinen 2017 model Toyota C-HR. 34 RR 2727 plakalı, gri renkli ve otomatik vitesli araç için belirlenen muhammen kıymet 950.000 TL. Yapılan incelemelere göre aracın kaportası genel olarak iyi durumda olsa da kullanıma bağlı muhtelif ezik ve çizikler bulunuyor. Aracın anahtarının olmaması sebebiyle motor çalışma testleri yapılamamış; lastiklerinin %70 oranında kullanılabilir durumda olduğu belirtiliyor.

Dosya Numarası: 2024/67 TLMT.

Muhammen Bedel: 950.000 TL

Model: 2017 Toyota C-HR 1.8 (Benzin-Elektrik)

Araç Yediemin Adresi: Tuna Sahil Yediemin Otoparkı, Yalı Mahallesi, Pirireis Caddesi No:18 Maltepe, İstanbul

İlgilenen alıcılar için ilk artırma 20 Ekim 2025'te başlayacak ve 27 Ekim 2025'te sona erecek. Yeterli teklif alınamaması durumunda ikinci artırma ise 13 Kasım - 20 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Nissan Juke Yeni Sahibini Arıyor

Küçükçekmece İcra Dairesi tarafından satışa sunulan diğer araç ise şehir içi kullanımın sevilen modellerinden 2020 model Nissan Juke. 55.553 km'deki bordo renkli araç, 1.100.000 TL muhammen bedelle ihaleye çıkıyor. Bilirkişi raporuna göre aracın kaportasında sağ arka çamurlukta bölgesel bir vuruk dışında büyük bir kaza kaydı bulunmuyor. İç aksamı temiz ve bakımlı olan aracın motoru otopark şartlarında test edilememiş olsa da bütünlüğünü koruduğu ve yürür aksamlarının tam olduğu ifade ediliyor.

Dosya Numarası: 2025/11530 TLMT.

Muhammen Bedel: 1.100.000 TL

Model: 2020 Nissan Juke 1.0 DIG-T

Kilometre: 55.553 km

Bu araç için ilk ihale dönemi 9 Ekim 2025'te başlayıp 16 Ekim 2025'te son bulacak. İkinci artırma ise 11 Kasım - 18 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan Üsküdar'da Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı
2
Tayland Kralı Vajiralongkorn, Anutin Başbakanlığındaki Yeni Kabineyi Onayladı
3
Afganistan'da Şubat Gözaltısı Sonrası İngiliz Reynolds Çifti Serbest Bırakıldı
4
Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme
5
Irak Nüfusu 45 Milyonu Geçti: Başbakan Sudani Açıklama Yaptı
6
Bakan Yusuf Tekin: Düzce'de Derslik Sayısı Arttı, İkili Eğitim Sonlanacak
7
Antalya Muratpaşa'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek