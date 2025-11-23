İstanbul Kartal'da düğün salonunda kavga cep telefonuna yansıdı
Esentepe Mahallesi'nde davetliler arasında arbede
İstanbul Kartal'da bulunan bir düğün salonunda davetliler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve salon dışına taştı.
Taraflar tekme tokat birbirine girerken, olay yerine müdahale eden çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.
Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntüler kavganın salon dışına taştığını belgeledi.
Olay, Kartal Esentepe Mahallesi'ndeki düğün salonunda gerçekleşti.
