İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 5 doktor tutuklandı

GÜNCELLEME - İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 doktor tutuklandı

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 doktorun adli işlemleri tamamlandı ve tutuklandıkları bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltı ve tutuklama süreci

Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 5 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Operasyonun detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3'ü kamu, 2'si özel sektör çalışanı 5 doktorun gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerin FETÖ tarafından hücresel olarak "ders çalışma" adı altında, örgüte müzahir yurtta yapılan TUS kampına katıldıkları ve sözde "TUS imamı"yla irtibatlarının olduğu öne sürüldü.

Ayrıca şüpheliler hakkında, FETÖ üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanlarının bulunduğu, Bank Asya hesaplarının olduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık arandıklarının tespit edildiği belirtildi.