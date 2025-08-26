İstanbul Photo Awards 2025'in İkinci Sergisi İstanbul'da Açıldı

Sergi fotoğrafseverleri bir araya getiriyor

İstanbul Photo Awards 2025'in ikinci sergisi İstanbul'da açıldı. Etkinlik, yarışmada öne çıkan kareleri ve fotoğraf sanatının güncel örneklerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Organizasyon hakkında bilgi veren kaynaklara göre sergi, yerli ve yabancı birçok fotoğrafseverin ilgisini çekiyor. Sergide yarışmaya katılan eserlerin yanı sıra seçkin çalışmalar da yer alıyor.

Anadolu Ajansınının aktardığına göre, etkinlik fotoğraf tutkunları ve sektör temsilcileri için önemli bir buluşma niteliği taşıyor.

Sergiyle ilgili daha fazla ayrıntı ve ziyaret koşulları için resmi duyurular takip ediliyor.