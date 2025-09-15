İstanbul Ticaret Üniversitesi 25. Akademik Yılı Açılış Töreni Sütlüce'de

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sütlüce Kampüsü'nde düzenlenen 25. akademik yıl açılış töreninde yeni eğitim yılı, kadro ve öğrenci verilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 15:21
İstanbul Ticaret Üniversitesi 25. Akademik Yılı Açılış Töreni Sütlüce'de

İstanbul Ticaret Üniversitesi 25. Akademik Yılı Açılış Töreni Sütlüce Kampüsü'nde

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin 25. Akademik Yılı Açılış Töreni Sütlüce Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Törende üniversitenin eğitim yapısı, personel ve öğrenci istatistikleri ile yeni akademik yıla ilişkin hedefler paylaşıldı.

Rektör Prof. Dr. Necip Şimşek'in Açıklamaları

Rektör Prof. Dr. Necip Şimşek, üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim verdiğini, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın 85 farklı ülkesinden öğrencilerle uluslararası bir eğitim kurumu haline geldiklerini söyledi.

Bugün itibarıyla üniversitemizde 6 fakülte, 2 enstitü, 1 meslek yüksekokulu ve çok sayıda çok kıymetli uygulama ve araştırma merkezleri bulunmaktadır. Bu yapılar içerisinde 160 öğretim üyesi olmak üzere toplamda 250 öğretim elemanımız ve 250'ye yakın idari personelimiz görev yapıyor. Yaklaşık 10 bin öğrencimiz öğrenim görüyor.

Yeni akademik yıla %85 doluluk oranıyla başladıklarını belirten Şimşek, kayıt yaptıran 1.482 yeni öğrenciden 813'ünün üniversiteyi ilk tercihleriyle kazandığını aktardı. Ayrıca, İstanbul Ticaret Odasınca Eminönü'nde inşa edilen yeni yerleşkenin üniversiteye tahsis edildiğini de kaydetti.

Mütevelli Heyeti'nden Mesajlar

Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, üniversitenin çeyrek asırlık birikiminin yalnızca akademik başarıyla sınırlı kalmayıp aynı zamanda güçlü bir aile olma bilincini temsil ettiğini vurguladı. Kuralay, üniversiteye başlamak gibi hayatın dönüm noktalarından söz ederek, öğrencilerin bugün başladıkları yolculuğun sonunda mezuniyet gününde mutluluk ve huzurla ayrılmalarını temenni etti.

Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Erhan Erken ise konuşmasında, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze başta olmak üzere eğitim imkanından yoksun birçok genç olduğunu hatırlattı. Erken, bu gençlerin durumuna üzüldüklerini belirterek, başta Gazze olmak üzere sıkıntıdaki gençler için duyulan üzüntü ve duaları dile getirdi.

Açılış Dersini Prof. Dr. Sadettin Ökten Verdi

Açılış dersini Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadettin Ökten verdi. Ökten derste kimlik ve medeniyet tasavvurunun, insanı ve toplumu anlama çabalarının önemine değindi.

