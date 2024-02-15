İstanbul ulaşım kartına bakiye yükleme ücretleri değişti: İşte yeni fiyatlandırma!

Bankaların arasındaki işlem masrafları nedeniyle İstanbulkart yüklemelerinde komisyon ücreti alınıyor. Son duyuruya göre; bu komisyon ücretleri, 15 Mart 2024'ten itibaren yeni bir tarifeye göre belirlenecek.
Yeni komisyon tarifesi şu şekilde belirlendi:
0-99 TL yükleme için 1 TL
100-149 TL yükleme için 2,50 TL
150-349 TL yükleme için 3 TL
350-549 TL yükleme için 5 TL
550 TL ve üzeri yükleme için 6,50 TL komisyon ödenecek.
15 Mart 2024'ten itibaren uygulanacak olan yeni komisyon tarifesi, İstanbulkart yüklemelerinde geçerli olacak.