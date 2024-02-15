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İstanbul ulaşım kartına bakiye yükleme ücretleri değişti: İşte yeni fiyatlandırma!

Bankaların İstanbulkart yüklemeleri için aldığı komisyon ücretleri değişiyor. 15 Mart'tan itibaren uygulanacak olan yeni tarife, yüklemelerde farklı oranlarda indirim sağlayacak.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 15:45
İstanbul ulaşım kartına bakiye yükleme ücretleri değişti: İşte yeni fiyatlandırma!

Bankaların arasındaki işlem masrafları nedeniyle İstanbulkart yüklemelerinde komisyon ücreti alınıyor. Son duyuruya göre; bu komisyon ücretleri, 15 Mart 2024'ten itibaren yeni bir tarifeye göre belirlenecek.

Yeni komisyon tarifesi şu şekilde belirlendi:

0-99 TL yükleme için 1 TL

100-149 TL yükleme için 2,50 TL

150-349 TL yükleme için 3 TL

350-549 TL yükleme için 5 TL

550 TL ve üzeri yükleme için 6,50 TL komisyon ödenecek.

15 Mart 2024'ten itibaren uygulanacak olan yeni komisyon tarifesi, İstanbulkart yüklemelerinde geçerli olacak.

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