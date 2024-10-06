İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu: 101. Yıldönümü

İstanbul'un Düşman Esaretinden Kurtuluşu

Büyük bir özgürlük mücadelesinin sembolü olan İstanbul, 101 yıl önce düşman işgalinden kurtuldu. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından, İtilaf Devletleri tarafından gerçekleştirilen işgal, Türkiye'nin tarihinde önemli bir yer tutmaktadır.

İşgal Sürecinin Başlangıcı

İstanbul'un işgali, Osmanlı Devleti'nin de içinde bulunduğu İttifak Devletleri'nin yenilgisinin ardından başlayan zorlu bir süreci temsil eder. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile birlikte, 13 Kasım 1918'de düşman donanması Haydarpaşa önlerine demirleyerek şehre girdi.

Mustafa Kemal Paşa'nın Tepkisi

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un işgali sırasında düşman kuvvetlerinin huzuruna çıktığında "Geldikleri gibi giderler!" diyerek durumu net bir şekilde ifade etmiştir. Bu söz, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin kararlılığının simgesi olmuştur.

İşgalin Sonuçları ve Kurtuluş Savaşı

İstanbul, işgal altında olduğu süre boyunca Kurtuluş Savaşı devam ediyordu. Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinin ardından, Fahrettin Paşa komutasındaki süvari kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki bölgelere doğru ilerledi.

İşgalci kuvvetlerin geri çekilmesi, Türk ulusunun azim ve kararlılık göstermesiyle mümkün oldu. Sonuç olarak, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile 23 Ağustos 1923'te İstanbul, İtilaf kuvvetlerinden arındırıldı.

Bİr Tarihi Dönüm Noktası

Son İtilaf birliğinin 4 Ekim 1923'te şehri terk etmesiyle birlikte, İstanbul'un işgal süreci resmen sonlandırıldı. 6 Ekim 1923'te şehre giren Türk Ordusu, tarihe bir zafer daha kazandırmış oldu.

Akademik Değerlendirmeler

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden tarih uzmanı Prof. Dr. Hasip Saygılı, İstanbul'un işgalinin Türk ulusu üzerindeki olumsuz etkilerini ve yaşanan travmaları ele aldı. Saygılı, işgal sürecinin, Anadolu'daki milli mücadelenin ateşini körüklediğinin altını çizdi.

İstanbul'un kurtuluşu, Türk milletinin azminde bir dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir. Prof. Dr. Saygılı, bu zaferin, Türkiye'nin uluslararası arenadaki siyasi varlığının da tescillenmesi anlamına geldiğini vurguladı.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu, Türk milleti için büyük bir dönüm noktası ve tarihi bir anıdır. Bu önemli gün, her yıl gururla kutlanmaya devam edecektir.