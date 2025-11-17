İstanbul Vadi Evleri 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da

İstanbul Vadi Evleri 1. Kısım 2. Etap projesinin noter huzurundaki kura çekimi 19 Kasım Çarşamba Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:17
İstanbul Vadi Evleri 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da

İstanbul Vadi Evleri 1. Kısım 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da

Kura Noter Huzurunda Gerçekleşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen İstanbul Vadi Evleri 1. Kısım 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin kura çekimleri 19 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşayacak. Kura töreni Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek.

Proje kapsamında toplam 675 konut, 29 ticari birim, 675 araç kapasiteli otopark, bir cami ve 12 bin 500 metrekare yeşil alan oluşturuldu. Projenin ilk etabında 244 daire hak sahiplerine teslim edilmişti.

Yapımı tamamlanan ve 431 daireden oluşan 2. etapta hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayacak.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) VE...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) VE GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN İSTANBUL VADİ EVLERİ 1. KISIM 2. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ'NİN KURA ÇEKİMLERİ 19 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
İstanbul Vadi Evleri 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da
3
Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi Yalova Birliği tarafından ‘Örnek Tesis’ seçildi
4
Tatvan Müftülüğü Aile Danışmanlık Merkezi Açılıyor
5
Sakarya Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
6
Türk Kızılay'dan Sudan'a Acil Yardım
7
Niğde'de Pastırma Şüphesi: 5 Kişi Hastaneye Başvurdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler