İstanbul Vadi Evleri 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da

İstanbul Vadi Evleri 1. Kısım 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da

Kura Noter Huzurunda Gerçekleşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen İstanbul Vadi Evleri 1. Kısım 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin kura çekimleri 19 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşayacak. Kura töreni Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek.

Proje kapsamında toplam 675 konut, 29 ticari birim, 675 araç kapasiteli otopark, bir cami ve 12 bin 500 metrekare yeşil alan oluşturuldu. Projenin ilk etabında 244 daire hak sahiplerine teslim edilmişti.

Yapımı tamamlanan ve 431 daireden oluşan 2. etapta hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayacak.

