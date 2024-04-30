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İstanbul Valisi Gül’den 1 Mayıs açıklaması: “Yasal olarak hiçbir talep gelmedi”

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde, Taksim’de alınan güvenlik önlemlerini ve alınmış olan tedbirleri inceledi. Taksim’de konuşan Vali Gül, “Kutlamalar için 40 farklı alan gösterdik, ancak hiçbir başvuru gelmedi. Taksim bu alanlar içerisinde yer almıyor” dedi.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 16:24
İstanbul Valisi Gül’den 1 Mayıs açıklaması: “Yasal olarak hiçbir talep gelmedi”

İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Beşiktaş ve Taksim’de bazı incelemelerde bulundu. Vali Gül, 1 Mayıs için Taksim hariç 40 farklı alan gösterildiğini, ancak şu ana kadar hiçbir grubun ya da kuruluşun bu alanlar için müracaatta bulunmadığını belirtti. Vali Gül, “Valilik tarafından açıklanmış olan bu 40 yer dışında, gösteri ve toplantılara izin veremiyoruz. Taksim de bu 40 yer içerisinde yer almıyor. İzin verilen yerler için hiçbir talep gelmedi. Bunun yerine izin verilmeyen alanlara, yasa dışı çağrılar var. Bu nedenle güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz” dedi.

İstanbul Valisi Gül’den 1 Mayıs açıklaması: “Yasal olarak hiçbir talep gelmedi”

“Vatandaşlardan bu bölgelere gelmemelerini rica ediyoruz”

Vali Gül, bazı sokak ve caddelerin kapatıldığını ifade ederek, “Bu bölgelere vatandaşların gelmemesini talep ediyoruz. Çok sayıda sokak ve cadde kapalı olacak ve yoğunluk yaşanacak. Biz de böyle olsun istemezdik. Yenikapı’da ya da Maltepe’de coşkuyla kutlansın isterdik ama öyle olmadı” dedi.

İstanbul Valisi Gül, 1 Mayıs nedeniyle 42 bin güvenlik personelinin de sahada yer alacağını belirtti.

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