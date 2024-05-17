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Maaşını ATM'den çekenlere az önce duyuruldu! Hesabınızda para kalmış olabilir

Maaşınızı ATM'den çekerken dikkat edin! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 14:53
Maaşını ATM'den çekenlere az önce duyuruldu! Hesabınızda para kalmış olabilir

ATM'lerde paranızı unutmuş olabilirsiniz! Hemen kontrol edin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATM'DE PARA UNUTMUŞ OLABİLİRSİNİZ

Eğer maaşınızı Akbank ATM'leri üzerinden alıyorsanız bu uyarıları mutlaka dikkate alın! Akbank tarafından yapılan son duyurulara göre maaş hesapları üzerinden 50 bin TL kredi başvurusu yapılabilecek. 

akbank 50 bin tl kredi

İlk olarak bir Akbank ATM'sine giderek ATM seçeneklerinde yer alan Kredi Başvurusu seçeneğini seçebilir ve kredi için başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Başvuru sonucu en kısa sürede müşteriye bildirilecek ve başvurusu onaylanan müşteriler aynı gün içinde 50 bin TL kredi ödemelerini hesaplarından çekerek nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek! 

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