İstanbul Valisi Gül İstanbullulara seslendi: “Geçici rahatsızlık verdiğimiz için özür dilerim”

İstanbul Valisi Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul’da alınan tedbirler kapsamında hem teşekkür ettiği hem de özür dilediği bir paylaşımda bulundu. Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Alınan 1 Mayıs tedbirleri ile göz bebeğimiz İstanbul’umuzun zarar gömesini engelleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere, emniyet ve jandarmaya, Sahil Güvenlik komutanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize, kamu görevlilerine ve dünyaya her zaman örnek olan 16 milyon İstanbulluya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Sizlerin huzur ve güvenliği için alınan tedbirler nedeniyle vermiş olduğumuz geçici rahatsızlıktan ötürü de herkesten özür dilerim.”