Bist 100
10.045,74 0%
DOLAR
32,5 0,34%
EURO
34,72 0,35%
ALTIN
2.393,24 1,05%

İstanbul Valisi Gül İstanbullulara seslendi: “Geçici rahatsızlık verdiğimiz için özür dilerim”

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde görev yapmakta olan emniyet güçlerine ve İstanbullulara teşekkür ettiği bir mesaj yayınladı. Bu mesajında Gül, İstanbullulardan özür de diledi.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 17:41
İstanbul Valisi Gül İstanbullulara seslendi: “Geçici rahatsızlık verdiğimiz için özür dilerim”

İstanbul Valisi Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul’da alınan tedbirler kapsamında hem teşekkür ettiği hem de özür dilediği bir paylaşımda bulundu. Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Alınan 1 Mayıs tedbirleri ile göz bebeğimiz İstanbul’umuzun zarar gömesini engelleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere, emniyet ve jandarmaya, Sahil Güvenlik komutanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize, kamu görevlilerine ve dünyaya her zaman örnek olan 16 milyon İstanbulluya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Sizlerin huzur ve güvenliği için alınan tedbirler nedeniyle vermiş olduğumuz geçici rahatsızlıktan ötürü de herkesten özür dilerim.”

İLGİLİ HABERLER

Bu yağ yüzünüzden kaş fışkırtacak! Seyrek kaşlılar elinden düşürmeyecek

Sabun gibi köpüren kahvenin sırrı bundaymış! Ünlü kahveciler hep böyle yapıyor

Her sabah 1 bardak içen iğne ipliğe dönüyor! Yaza dümdüz karınla girmek isteyenlere özel detoks

İstanbullulara kara haber tez ulaştı! O tarihe kadar güneş yüzü görmeyecekler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Altın fiyatlarına Mayıs şoku! İslam Memiş büyük fırsat için tarih verdi

İstanbullulara kara haber tez ulaştı! O tarihe kadar güneş yüzü görmeyecekler

Bu yağ yüzünüzden kaş fışkırtacak! Seyrek kaşlılar elinden düşürmeyecek

Mayıs ayında akaryakıta kallavi indirim! 15 Mayıs'a kadar sürecek

Her sabah 1 bardak içen iğne ipliğe dönüyor! Yaza dümdüz karınla girmek isteyenlere özel detoks

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Suyla karıştırınca pahalı kremlere meydan okuyor

Sürücülere müjde! Yakıt almak için bu geceyi bekleyin! 2.60 TL indirimli alacaksınız

Sabun gibi köpüren kahvenin sırrı bundaymış! Ünlü kahveciler hep böyle yapıyor

15 Mayıs'ta işçi ve memura müjde! 31.350 TL ikramiye tek seferlik yatırılacak

Doları, altını, borsada parası olanlar dikkat! O tarih işaret edildi

Bankkart Mayıs kampanyaları bir başka! Annelere özel 300 TL destek

En negatif 4 burç açıklandı! Onlarla yaşayan sinir stres sahibi oluyor